Справжній будинок Санта-Клауса знаходиться у фінському місті Рованіємі, розташованому за Полярним колом. Відвідувачі тут можуть відпочити в парку розваг, покататися на оленях та завітати до поштового відділення. До речі, пошта в цьому місці має особливе значення.

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Гостям потрібно допомагати ельфам Санти

На поштове відділення Санти приходить близько 30 тисяч листів на день. Тому родини, які бажають провести незабутній вікенд у будиночку в Лапландії мають сортувати листи, які тут отримують.

На конверти потрібно наклеювати марки з офіційним штемпелем Північного полюса та виконувати інші завдання головного ельфа.

Але за це вони отримають нагороду: три дні казкового відпочинку в резиденції Санта-Клауса. Тут неймовірний різдвяний інтер'єр. Мабуть, атмосфера свята в цьому будиночку відчувається на 100%.

Затишний будиночок Санти / Фото Airbnb

Окрім проживання в будинку з традиційним лапландським декором, дитячими двоярусними ліжками та гардеробом справжнього ельфа, гості зможуть насолодитися фінською кухнею, катанням на снігоходах, сауною та, якщо пощастить, неповторним північним сяйвом.

Стати щасливчиками можуть ті, хто зареєструється на сайті платформи Airbnb і подасть заявку на участь у відборі до 12:00 11 грудня. Фінська туристична рада обіцяє покрити всі витрати на переліт із лондонського аеропорту Хітроу до Рованіємі й назад.

Де бюджетно відпочити на Різдво в Європі

А якщо ви не планували їхати святкувати аж на Північний полюс, дізнайтеся, де можна гарно провести святкові дні в Європі.

Компанія Post Office Money визначила найбюджетніші різдвяні напрямки цього року. На першому місці в списку – Рига. Тут доступні проживання та проїзд, недорогий глінтвейн та їжа. А також є чудові різдвяні ярмарки, де можна зарядитися святковим настроєм.

Повний рейтинг найкращих міст у Європі для доступного і яскравого святкування Різдва – дивіться за посиланням.