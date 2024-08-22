Братиславу називають однією з найбільш недооцінених столиць Європи. Закордон 24 розповідає, що варто знати про мандрівку до столиці Словаччини.

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Братислава – чудовий варіант міста для сіті брейк

Словаччина – ідеальний варіант для мандрівки з України. Ужгород та Братиславу розділяють лише понад 500 кілометрів. Їхати туди можна через Кошице або через Будапешт.

До слова, відвідати Братиславу, можна також дорогою до Відня. Столиці Словаччини та Австрії розділяють лише майже 80 кілометрів. Цікаво, що для європейців популярним форматом є: мешкати у Братиславі (де дешевша оренда), а працювати у Відні (австрійка столиця відома своїми "золотими" цінами на квартири).



Чому варто відвідати Братиславу у вихідні / Unsplash

Історія Братислави триває вже понад тисячу років. Хоча перше поселення на території міста існувало ще задовго до початку нашої ери. Колись там навіть був розташований римський табір.

Сьогодні Братислава – сучасне та комфортне європейське місто. Воно поєднало у собі величну історію, цікаву архітектуру, затишну атмосферу, класні заклади та драйвове нічне життя.

На знайомство з Братиславою ідеально виділити 2 – 3 дні. За цей час можна ознайомитися з головними скарбами міста. Це робить Братиславу ідеальним варіантом для сіті-брейк.

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