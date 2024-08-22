Братиславу называют одной из самых недооцененных столиц Европы. Закордон 24 рассказывает, что стоит знать о путешествии в столицу Словакии.

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Братислава – отличный вариант города для сити брейк

Словакия – идеальный вариант для путешествия из Украины. Ужгород и Братиславу разделяют лишь более 500 километров. Ехать туда можно через Кошице или через Будапешт.

К слову, посетить Братиславу, можно также по дороге в Вену. Столицы Словакии и Австрии разделяют лишь почти 80 километров. Интересно, что для европейцев популярным форматом является: жить в Братиславе (где дешевле аренда), а работать в Вене (австрийская столица известна своими "золотыми" ценами на квартиры).



Почему стоит посетить Братиславу в выходные / Unsplash

История Братиславы длится уже более тысячи лет. Хотя первое поселение на территории города существовало еще задолго до начала нашей эры. Когда-то там даже был расположен римский лагерь.

Сегодня Братислава – современный и комфортный европейский город. Он соединил в себе величественную историю, интересную архитектуру, уютную атмосферу, классные заведения и драйвовую ночную жизнь.

На знакомство с Братиславой идеально выделить 2 – 3 дня. За это время можно ознакомиться с главными сокровищами города. Это делает Братиславу идеальным вариантом для сити-брейка.

Среди must visit локаций города: