Бесплатные билеты на варшавский транспорт

Призами в конкурсе будут 30-дневные полные или льготные билеты, действительные в первой, второй или первой и второй зонах. В общей сложности будет 100 победителей, а результаты объявят 6 апреля.

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Какие условия нужно выполнить, чтобы выиграть проездной

Купить долгосрочный билет на 30 или 90 дней и активировать его перед отправкой заявки. Билет должен быть куплен после 20 марта.

В понедельник, 3 апреля, нужно будет зайти на сайт biletobranie.wtp.waw.pl и ввести 11-значный номер городской карты и адрес электронной почты.

В заявке следует указать персональные данные, а также указать тип носителя, на который загружен билет: это может быть Warsaw City Card, другая карта ZTM или приложение mobiWAWA.

Конкурсная форма будет активна в четыре периода времени, поэтому заявку можно будет оставить с 9:00 до 10:00, с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 16:00, с 18:00 до 19:00. Призы смогут выиграть 100 счастливчиков – первые 25 человек из каждого тайм-слота. Проще говоря, лучше отправить заявку как можно быстрее, например в 9:00 или 12:00, чтобы попасть в первые 25 человек.

Результаты появятся 6 апреля на сайте, но вообще победителям на почту должны отправить сообщение. Забрать выигрыш потом нужно будет на протяжении 200 дней в любом пункте обслуживания пассажиров.