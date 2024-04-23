У Барселоні з'явився "заборонений" маршрут: видаляють з карт та блокують

Барселону щороку відвідують мільйони туристів. Це – не надто подобається місцевим жителям. Саме тому автобусний маршрут № 116 раптом почали видаляти з додатків Apple Maps і Google Maps.

Маршрут № 116 – один з найцікавіших у Барселоні. Зокрема, справжньою туристичною перлиною його робила зупинка біля парку Гуеля авторства Антоніо Гауді.

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Місцеві жителі району Ла-Салют часто використовують цей маршрут, щоб добиратися по своїх справах. Водночас пересування суттєво ускладнювали натовпи туристів. Люди зауважували, що вже не можуть терпіти цього.

Найбільше скаржаться на мандрівників люди літнього віку. Мікроавтобус, який рухається маршрутом, має лише 20 місць. Такі габарити обумовлені тим, щоб транспорт протиснувся вузенькими вуличками Ла-Салют.

Офіційного підтвердження наразі немає. Однак люди припускають, що видалення маршруту № 116 з карт – заслуга місцевої влади.

Наступне, що нам потрібно зробити, – це видалити весь Парк Гуеля з Google Maps,

– пожартував активіст.

Наголошують, що місцеві жителі готові боротися з надмірним туризмом усіма можливими способами. Люди прагнуть спокійного життя для себе та своїх близьких. Тим часом туроператори з різних країн світу щодня продають сотні місць у турах до Барселони.