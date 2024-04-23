Маршрут № 116 – один из самых интересных в Барселоне. В частности, настоящей туристической жемчужиной его делала остановка возле парка Гуэля авторства Антонио Гауди.

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Местные жители района Ла-Салют часто используют этот маршрут, чтобы добираться по своим делам. В то же время передвижение существенно усложняли толпы туристов. Люди замечали, что уже не могут терпеть этого.

Больше всего жалуются на путешественников люди пожилого возраста. Микроавтобус, который движется по маршруту, имеет только 20 мест. Такие габариты обусловлены тем, чтобы транспорт протиснулся узкими улочками Ла-Салют.

Официального подтверждения пока нет. Однако люди предполагают, что удаление маршрута № 116 с карт – заслуга местных властей.

Следующее, что нам нужно сделать, – это удалить весь Парк Гуэля с Google Maps,

– пошутил активист.

Подчеркивают, что местные жители готовы бороться с чрезмерным туризмом всеми возможными способами. Люди хотят спокойной жизни для себя и своих близких. Между тем туроператоры из разных стран мира ежедневно продают сотни мест в турах в Барселону.