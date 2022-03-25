Від сьогодні українці у Польщі зможуть обміняти гривні на злоті: названі умови

Українські біженці у Польщі стикалися з проблемами при обміні готівкової гривні на злоті. Однак з 25 березня таку операцію буде здійснити набагато простіше.

Між Національним банком Польщі та Національним банком України вступила у дію угода щодо обміну валют. Тепер же повнолітні громадяни України можуть безперешкодно отримати злоті в обмін на гривні. Обміняти кошти можна у відділеннях банку PKO Bank Polski.

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Умови обміну гривні на злоті в Польщі

повнолітні українці зможуть обміняти до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу.

у відділеннях банку прийматимуть лише купюри номіналом від 100 до 1000 гривень.

при здійсненні операції потрібно пред'явити ID-картку чи закордонний паспорт.

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Перелік відділень PKO Bank Polski, де можна здійснити обмін, доступний за