Від сьогодні українці у Польщі зможуть обміняти гривні на злоті: названі умови
25 березня 2022 , 11:07Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
Українські біженці у Польщі стикалися з проблемами при обміні готівкової гривні на злоті. Однак з 25 березня таку операцію буде здійснити набагато простіше.
Між Національним банком Польщі та Національним банком України вступила у дію угода щодо обміну валют. Тепер же повнолітні громадяни України можуть безперешкодно отримати злоті в обмін на гривні. Обміняти кошти можна у відділеннях банку PKO Bank Polski.
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Умови обміну гривні на злоті в Польщі
- повнолітні українці зможуть обміняти до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу.
- у відділеннях банку прийматимуть лише купюри номіналом від 100 до 1000 гривень.
- при здійсненні операції потрібно пред'явити ID-картку чи закордонний паспорт.
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