Между Национальным банком Польши и Национальным банком Украины вступило в действие соглашение об обмене валют. Теперь же совершеннолетние граждане Украины могут беспрепятственно получить злотые в обмен на гривны. Обменять денежные средства можно в отделениях банка PKO Bank Polski.

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Условия обмена гривны на злотые в Польше

совершеннолетние украинцы смогут обменять до 10 тысяч гривен наличными на одного человека.

в отделениях банка будут принимать только купюры номиналом от 100 до 1000 гривен.

при совершении операции следует предъявить ID-карту или загранпаспорт.

Полезная информация! Список отделений PKO Bank Polski, где можно совершить обмен, доступен по ссылке .