Чудеса Блед та old money-романтика Комо: які найкрасивіші озера Європи варто відвідати

Кінець травня та початок червня – найкращий час, аби влаштувати собі мандрівку до озера. Насолодитися красою пейзажів, влаштувати пікнік з ігристим та улюбленими стравами, зробити вау-фото на згадку. Головне – обрати локацію, яка найбільше припаде до душі.

На щастя, Європа має просто фантастично красиві озера. Зокрема, в Італії, Словенії та Швейцарії. Закордон 24 розповідає, які озера варто відвідати у 2024 році.

Зверніть увагу Сезон можна починати вже: туристам назвали найкращу пляжну столицю у 2024

Комо

Одна з північних перлин Італії. Добиратися туди найкраще з Мілана, адже відстань становить менше як 50 кілометрів. До слова, це чудовий варіант для відпустки: спершу провести час в італійській "столиці" краси та моди, а тоді вирушити відпочивати на березі одного з наймальовничіших озер світу.



На березі Комо розташовані чудові містечка з чудово розвинутою туристичною інфраструктурою. Там селяться світові зірки, як-от Джордж Клуні, та мільйонери, тому у всьому навколо відчувається вайб old money. Цікаво, що селитися на березі острова Комо вважалося ознакою багатства ще в античні часи.

Також озеро Комо – одна з найвідоміших локацій для освідчень та весіль. Це місце вважається щасливим.



Комо – локація, наче з листівок / Unsplash

Варто зауважити, що наразі, можливо, останній шанс відвідати Комо безплатно. Це – одне з тих місць в Італії, де дуже втомилися від напливу мандрівників. Місцева влада вже обговорює запровадження туристичного податку.

Ґарда

Найбільше озеро у Європі щороку приїжджають побачити мільйони туристів з різних куточків світу. Гарда –must visit локація для тих, хто проводить відпустку на Півночі Італії. Зокрема, там є чудові пляжі, які за якістю відпочинку не поступаються морським.

Найбільше мандрівники люблять старовинне місто Сірміоне, розташоване на березі Ґарди. Перебуваючи в історичній його частині, наче переносишся у часи Середньовіччя. Водночас Сірміоне – ніби створене для якісного відпочинку. Найкраще місце на Землі, щоб їсти джелато, пити лимончелло й слухати старі італійські пісні.



Неперевершене озеро Ґарда / Unsplash

Бледське озеро

Одна з найчарівніших локацій Словенії. Бледське озеро розташоване у смарагдових Юлійських Альпах. Поплавати на човні серед кришталевої озерної блакиті – справжня насолода. Окрім того, можна зробити висадку на маленькому острівку посеред Бледа. Зокрема, там розташована церква Вознесіння Діви Марії. Кажуть: якщо подзвонити у місцеву дзвіницю, заповітне бажання неодмінно збудеться.

Окрім того, мандрівникам рекомендують прогулятися вуличками затишного міста Блед та відвідати місцевий замок.



Чарівна атмосфера Бледського озера / Unsplash

Фірвальдштетське озеро

Розташоване у самому серці Швейцарії. Навколо його оточують Альпи, які ніби телепортувалися з казки. Гуляючи берегом Фірвальдштетського озера, можна насолодитися тими ідилічними пейзажами, які ми уявляємо, коли говоримо про Швейцарію. Одним з найчарівніших міст, розташованих біля водойми, є фантастичний Люцерн.



Фірвальдштетське озеро – візитівка Швейцарії / Unsplash

Окрім того, Швейцарія славиться й іншими мальовничими озерами. Зокрема, Женевським.