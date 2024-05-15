К счастью, Европа имеет просто фантастически красивые озера. В частности, в Италии, Словении и Швейцарии. Закордон 24 рассказывает, какие озера стоит посетить в 2024 году.

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Комо

Одна из северных жемчужин Италии. Добираться туда лучше всего из Милана, ведь расстояние составляет менее 50 километров. К слову, это отличный вариант для отпуска: сначала провести время в итальянской "столице" красоты и моды, а потом отправиться отдыхать на берегу одного из самых живописных озер мира.



На берегу Комо расположены чудесные городки с прекрасно развитой туристической инфраструктурой. Там селятся мировые звезды, например Джордж Клуни, и миллионеры, поэтому во всем вокруг чувствуется вайб old money. Интересно, что селиться на берегу острова Комо считалось признаком богатства еще в античные времена.

Также озеро Комо – одна из самых известных локаций для предложений и свадеб. Это место считается счастливым.



Комо – локация, как с открыток / Unsplash

Стоит заметить, что сейчас, возможно, последний шанс посетить Комо бесплатно. Это – одно из тех мест в Италии, где очень устали от наплыва путешественников. Местные власти уже обсуждают введение туристического налога.

Гарда

Самое большое озеро в Европе ежегодно приезжают увидеть миллионы туристов из разных уголков мира. Гарда – must visit локация для тех, кто проводит отпуск на Севере Италии. В частности, там есть замечательные пляжи, которые по качеству отдыха не уступают морским.

Больше всего путешественники любят старинный город Сирмионе, расположенный на берегу Гарды. Находясь в исторической его части, как будто переносишься во времена Средневековья. В то же время Сирмионе – будто создан для качественного отдыха. Лучшее место на Земле, чтобы есть джелато, пить лимончелло и слушать старые итальянские песни.



Непревзойденное озеро Гарда / Unsplash

Бледское озеро

Одна из самых очаровательных локаций Словении. Бледское озеро расположено в изумрудных Юлийских Альпах. Поплавать на лодке среди хрустальной озерной лазури – настоящее наслаждение. Кроме того, можно сделать высадку на маленьком островке посреди Бледа. В частности, там расположена церковь Вознесения Девы Марии. Говорят: если позвонить в местную колокольню, заветное желание непременно сбудется.

Кроме того, путешественникам рекомендуют прогуляться по улочкам уютного города Блед и посетить местный замок.



Волшебная атмосфера Бледского озера / Unsplash

Фирвальдштетское озеро

Расположено в самом сердце Швейцарии. Вокруг его окружают Альпы, которые будто телепортировались из сказки. Гуляя по берегу Фирвальдштетского озера, можно насладиться теми идиллическими пейзажами, которые мы представляем, когда говорим о Швейцарии. Одним из самых очаровательных городов, расположенных возле водоема, является фантастический Люцерн.



Фирвальдштетское озеро – визитная карточка Швейцарии / Unsplash

Кроме того, Швейцария славится и другими живописными озерами. В частности, Женевским.