Наголошують, що Лісабон не є у топах найдорожчих європейських міст. Відпочити там можна доволі бюджетно. Зокрема, якщо заощаджувати, тиждень у Лісабоні можуть провести за 400 – 500 євро (17 000 – 21 000 гривень).

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Окрім того, місто є доволі безпечним для туристів. Зокрема, й для жінок, які мандрують наодинці. У португальській столиці – низький рівень злочинності. Ба більше, Лісабон не є у лідерах за кількістю кишенькових крадіжок.



Лісабон виглядає як мрія / Unsplash

Чому варто відвідати Лісабон

Лісабон – чудове місто для мандрівок. Там поєдналася історія, яка змінила світ (гуляючи вулицями міста, наче телепортуєшся у часи мореплавців, які вирушали відкривати нові землі), фантастична архітектура, мальовничі пляжі, чудова місцева кухня та культура, яку хочеться пізнати ближче.

Зокрема, туристам рекомендують побачити Вежу Белен, Палац Келуш, Музей азулежу та Музей карет.

Окрім того, мандрівників закликають зайти у місцеві кондитерські та спробувати паштейші – місцеві тістечка з ніжним заварним кремом.

Також до трійки найкращих міст для відвідин увійшли яскравий Амстердам та загадкова Прага.