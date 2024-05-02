Близько тижня тому туристів схвилювала новина: у Мілані хочуть заборонити продаж їжі та напоїв після 00:00. Зокрема, мовилося про легендарне джелато, без якого неможливо уявити жодну мандрівку до Італії.

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Обмеження місцева влада збиралася запровадити у районах Брера й Тічінезе до Дарсени, Арко делла Паче та Лаццаретто, Корсо Комо та Гарібальді. Наголошували, що це мало начебто полегшити життя місцевим, які страждають від напливу туристів. До слова, упродовж 2024 року очікують, що Італія прийме понад 400 мільйонів людей.

Тим часом місцеві торговці почали протестувати проти ініціативи влади. Вони наголошували, що від цього постраждають усі: і жителі Мілана, і туристи.



Італійці страшенно люблять морозиво / Unsplash

Яке рішення ухвалила влада

Місцева влада вирішила дослухатися до прохань людей. Визнали, що уявити італійські вечори без джелато – просто неможливо. Тому заборону на продаж не вводитимуть.

Зараз ми можемо сказати, що морозиво – це не той товар, який нас цікавить, і його буде виключено із заборон. Що стосується інших продуктів, ми тестуємо різні технічні варіанти,

– мовиться у повідомленні.

Наразі розглядають варіант заборони продажу алкогольних напоїв. Зокрема, улюблених для багатьох вина та аперолю.