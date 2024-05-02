Около недели назад туристов взволновала новость: в Милане хотят запретить продажу еды и напитков после 00:00. В частности, говорилось о легендарном джелато, без которого невозможно представить ни одно путешествие в Италию.

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Ограничения местные власти собирались ввести в районах Брера и Тичинезе до Дарсени, Арко делла Паче и Лаццаретто, Корсо Комо и Гарибальди. Отмечали, что это должно было якобы облегчить жизнь местным, которые страдают от наплыва туристов. К слову, в течение 2024 года ожидают, что Италия примет более 400 миллионов человек.

Между тем местные торговцы начали протестовать против инициативы властей. Они отмечали, что от этого пострадают все: и жители Милана, и туристы.



Итальянцы очень любят мороженое / Unsplash

Какое решение приняли власти

Местные власти решили прислушаться к просьбам людей. Признали, что представить итальянские вечера без джелато – просто невозможно. Поэтому запрет на продажу вводить не будут.

Сейчас мы можем сказать, что мороженое – это не тот товар, который нас интересует, и он будет исключен из запретов. Что касается других продуктов, мы тестируем различные технические варианты,

– говорится в сообщении.

Сейчас рассматривают вариант запрета продажи алкогольных напитков. В частности, любимых для многих вина и апероля.