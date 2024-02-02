Тож стало відомо, які локації та чиї готелі, ресторани й цікаві місця отримали велику кількість відгуків спільноти протягом 12 місяців. Цим напрямкам точно є що запропонувати тим туристам, чий маршрут зосереджений на сніданку, обіді та вечері з безліччю зупинок для перекусу між ними.
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Які напрямки відвідати любителям гастротуризму?
За оцінкою мандрівників на Tripadvisor, за "найвищий рівень досконалості в подорожах" схвальні відгуки отримали 10 міст світу.
Очолила рейтинг столиця В'єтнаму – Ханой, де мандрівники відзначили вміле поєднання історичних традицій і сучасних тенденцій в усьому, включаючи гастрономію. Серед найвідоміших страв в'єтнамської кухні – суп з локшиною Фо, спринг-роли Гой Куон, гарячі млинці Бан Хео, локшина Као Лау, фрикадельки на грилі Бун Ча, бутерброди Бан Мі, риба з куркумою Ча-ка Лавонг та битий рис Ко Там.
На другому місці – Італія. Тут радять насолоджуватися одними з найнезабутніших страв у житті – від свіжої пасти до соковитих смажених артишоків або ніжного рагу з бичачого хвоста.
Рим був побудований не за один день, і вам знадобиться набагато більше, ніж один день, щоб оглянути це позачасове місто… Киньте монету у фонтан Треві, подивіться на Колізей і Пантеон та скуштуйте ідеальний еспресо або "джелато",
– пишуть мандрівники.
Італія посіла друге місце серед гастрономічних перлин у світі / Фото Unsplash
10 напрямків у світі для гастрономічного туризму у 2024-му:
- Ханой, В'єтнам,
- Рим, Італія,
- Крит, Греція,
- Куско, Перу,
- Флоренція, Італія,
- Нью-Делі, Індія,
- Барселона, Іспанія,
- Новий Орлеан, США,
- Лісабон, Португалія,
- Пхукет, Таїланд.
У National Geographic обрали найкращі подорожі 2024
Весна – все ближче, отже час пакувати валізки й вирушати за новими емоціями. Тим більше, що у National Geographic вже назвали 20 найкращих мандрівок у 2024 році. Спойлер: варіанти настільки різноманітні, що кожен знайде собі щось до смаку.
У National Geographic зізналися: цьогоріч доклали максимум зусиль, аби зробити список максимально яскравим. Команді допомагали світові фотографи та дослідники. Які локації події варто додати до свого списку must visit – читайте за посиланням!