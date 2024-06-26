Найбільш недооцінене у світі: про яке найстаровинніше місто Італії туристи фактично не чують

Італія – надзвичайно популярна серед туристів у всі сезони. Найчастіше мандрівники обирають древній Рим, романтичну Венецію та модний Мілан. Водночас на півдні країни "заховалося" одне з найбільш недооцінених міст країни – древня Матера.

Матеру називають "маленькою культурною столицею" Італії. Місто порівнюють з Римом, однак зауважують, що там – набагато менше туристів. Прибувши на Матеру, не доведеться пробиратися крізь натовпи туристів, інформує Закордон 24.

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Чому варто відвідати Матеру

Матера розташована у регіоні Базиліката. Місто вважають одним з найстаріших не лише в Італії, але й у світі. Йому – щонайменше 8 років. Саме у Матері розташоване легендарне печерне поселення. У 1993 році його зарахували до світової спадщини ЮНЕСКО.



Матера – одне з найдревніших міст світу / Unsplash

Важливо, що печерне поселення – одне з найдавніших на території країни. Особливість помешкань – їх не збудували, а вирізали з каменю. Ще у ХХ столітті там мешкали люди. Однак у 1950-х кам'яні домівки визнали непридатними. Всіх мешканців переселили у безпечні помешкання.

Зацікавленість туристів у Матері лише зростає. Водночас наразі там ще немає натовпів людей. Можна спокійно гуляти древніми вуличками, які наче телепортують у минуле, й насолоджуватися справді італійським вайбом.