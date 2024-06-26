Матеру называют "маленькой культурной столицей" Италии. Город сравнивают с Римом, однако замечают, что там – гораздо меньше туристов. Прибыв на Матеру, не придется пробираться сквозь толпы туристов, информирует Закордон 24.

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Почему стоит посетить Матеру

Матера расположена в регионе Базиликата. Город считают одним из старейших не только в Италии, но и в мире. Ему – не менее 8 лет. Именно в Матере расположено легендарное пещерное поселение. В 1993 году его зачислили к мировому наследию ЮНЕСКО.



Матера – один из древнейших городов мира / Unsplash

Важно, что пещерное поселение – одно из древнейших на территории страны. Особенность помещений – их не построили, а вырезали из камня. Еще в ХХ веке там жили люди. Однако в 1950-х каменные дома признали непригодными. Всех жителей переселили в безопасные помещения.

Заинтересованность туристов в Матере только растет. В то же время пока там еще нет толп людей. Можно спокойно гулять древними улочками, которые как будто телепортируют в прошлое, и наслаждаться действительно итальянским вайбом.