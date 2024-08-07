Всі ми чули про італійську епопею з капучино: можна – не можна, варто – не варто та, зрештою, коли. Нарешті вже домовилися: улюблену молочну каву замовляємо тільки вранці. Але з'ясувалося, що з карбонарою та болоньєзе теж не все так просто.

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Що не можна замовляти в Італії

Спагеті болоньєзе або спагеті з фрикадельками. Зазвичай, італійці не смакують їх у тому форматі, що ми звикли. Етторе Боккья – шеф-кухар гранд-готелю Villa Serbelloni – розповів, що італійці найчастіше використовують для соусу болоньєзе саме яєчне тісто.

Карбонару з пармезаном. Італійці у цю пасту зазвичай додають сир пекоріно. А попросити додати гриби, курку або вершки – смертельно образити італійця. Про це по секрету розповіли шеф-кухарі з італійського ресторану La Mia Mamma.



Італійські пасти – це щось про мистецтво / Unsplash

Салат "Цезар". Він у сучасній італійській кухні чомусь не прижився. Окрім того, італійці загалом не сприймають салат як повноцінну страву. Для них це – лише гарнір.

Часниковий хліб – це кліше, яке італійці воліють забути.

Піца пепероні. Якщо бачите її у меню, просто тікайте. Бо ресторан лише маскується під італійський, а не є ним насправді. Піцу з ледь гострою салямі самі італійці називають "diavola".

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