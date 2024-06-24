Мілан – так звані "північні ворота" Італії. Щодня туди приїжджають сотні туристів, аби вирушити у мандрівку країною. Аби полегшити їм життя, до моря запустили додаткові поїзди. Варто зауважити, що ціна квитків – доволі бюджетна.

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Куди курсуватимуть поїзди

Поїзди запустив державний оператор Trenitalia. Вони почали курсувати з 21 червня. Наразі відомо про такі рейси:

Мілан – Лечче ("серце" регіону Апулія, який славиться чистими мальовничими пляжами), ціна стартує від 29,90 євро (майже 1300 гривень);

Мілан – Реджо-ді-Калабрія (регіон Калабрія), ціна стартує від 39,90 євро (понад 1700 гривень).



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Туристів попередили, що, оскільки нові поїзди коштують набагато дешевше, аніж ті, які вже курсують за маршрутами, купе у них не буде. Всю дорогу доведеться проїхати сидячи. Також нові поїзди не мають вагонів ресторанів. Тому влаштувати романтичні посиденьки у стилі "Туриста" або "До сходу сонця" не вдасться. Однак можливість придбати сендвіч та каву все-таки буде.

Мандрівників, які хочуть подорожувати у такий спосіб, попереджають: квитки варто бронювати вже, адже їх розбирають, наче лимонад у спеку.