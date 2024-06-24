Милан – так называемые "северные ворота" Италии. Ежедневно туда приезжают сотни туристов, чтобы отправиться в путешествие по стране. Чтобы облегчить им жизнь, к морю запустили дополнительные поезда. Стоит заметить, что цена билетов – довольно бюджетная.

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Куда будут курсировать поезда

Поезда запустил государственный оператор Trenitalia. Они начали курсировать с 21 июня. Сейчас известно о таких рейсах:

Милан – Лечче ("сердце" региона Апулия, который славится чистыми живописными пляжами), цена стартует от 29,90 евро (почти 1300 гривен);

Милан – Реджо-ди-Калабрия (регион Калабрия), цена стартует от 39,90 евро (более 1700 гривен).



Путешествовать по Италии поездом – отличный вариант / Unsplash

Туристов предупредили, что, поскольку новые поезда стоят гораздо дешевле, чем те, которые уже курсируют по маршрутам, купе в них не будет. Всю дорогу придется проехать сидя. Также новые поезда не имеют вагонов ресторанов. Поэтому устроить романтические посиделки в стиле "Туриста" или "До восхода солнца" не удастся. Однако возможность приобрести сэндвич и кофе все-таки будет.

Путешественников, которые хотят путешествовать таким образом, предупреждают: билеты стоит бронировать уже, ведь их разбирают, как лимонад в жару.