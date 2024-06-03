Людей майже немає: яке прекрасне європейське місто взагалі недооцінюють туристи

Іспанія – одна з найпопулярніших країн Європи серед туристів. Водночас місто Вальядолід – взагалі недооцінене мандрівниками. Попри ідеальні умови відпочинку, люди чомусь оминають його.

Вальядолід, розташований на березі річки, телепортує рідкісних туристів прямісінько в епоху Відродження. Місто славиться фантастичними віллами та будівлями. Перебуваючи там, відчуваєш унікальну атмосферу старої доброї Європи.

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Чому варто відвідати Вальядолід

Кафедральний собор Вальядоліда – одна з найпопулярніших туристичних локацій Іспанії. Святиню збудували у 1585 році. Проєкт розробив архітектор Хуан де Еррера – легенда свого часу. Собор – один з найпрекрасніших не лише в країні, але й на континенті.

У Вальядоліді – бурхливе культурне життя. Щороку тут проводяться яскраві заходи. Зокрема, Міжнародний кінофестиваль, на який прибувають тисячі людей.

Окрім того, Вальядолід славиться своїми музеями, крамницями, ресторанами. Тим часом ціни там – набагато нижчі, аніж у Мадриді та Барселоні.

Добратися у Вальядолід – найлегше з Мадрида. Дорога займе лише годину.

Чи закриють Іспанію для туризму

Навесні 2024 року Іспанію охопили масштабні антитуристичні протести. Зокрема, на Менорці від туристів вже почали відгороджуватися ланцюгами. Водночас мандрівників заспокоюють, що найближчим часом Іспанію не закриють для туристів. В іншому випадку можуть постраждати бізнеси країни.