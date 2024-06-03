Вальядолид, расположен на берегу реки, телепортирует редких туристов прямо в эпоху Возрождения. Город славится фантастическими виллами и зданиями. Находясь там, чувствуешь уникальную атмосферу старой доброй Европы.

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Почему стоит посетить Вальядолид

Кафедральный собор Вальядолида – одна из самых популярных туристических локаций Испании. Святыню построили в 1585 году. Проект разработал архитектор Хуан де Эррера – легенда своего времени. Собор – один из самых прекрасных не только в стране, но и на континенте.

В Вальядолиде – бурная культурная жизнь. Ежегодно здесь проводятся яркие мероприятия. В частности, Международный кинофестиваль, на который прибывают тысячи людей.

Кроме того, Вальядолид славится своими музеями, магазинами, ресторанами. Между тем цены там – гораздо ниже, чем в Мадриде и Барселоне.

Добраться в Вальядолид – легче всего из Мадрида. Дорога займет всего час.

Закроют ли Испанию для туризма

Весной 2024 года Испанию охватили масштабные антитуристические протесты. В частности, на Менорке от туристов уже начали отгораживаться цепями. В то же время путешественников успокаивают, что в ближайшее время Испанию не закроют для туристов. В противном случае могут пострадать бизнесы страны.