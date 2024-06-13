У Греції закривають найпопулярніші туристичні локації

Туристичний сезон у Греції лише розпочався, однак вже все йде не так. Спершу у країні спалахнули потужні антитуристичні протести. А тепер найвідоміші пам'ятки взагалі хочуть закрити.

Греція залишається однією з найпопулярніших країн для туристів. Щороку туди приїжджають мільйони туристів з різних куточків світу. Водночас літо 2024 стартувало якось не зовсім вдало.

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У Греції закривають must visit локації

Експерти вже прогнозують, що літо 2024 року може стати одним з найспекотнішим в історії людства. Температура повітря у Греції вже йде у суттєві "плюси". Вже 13 червня очікують до +43 градусів. Людей просять дотримуватися правил безпеки й планувати свій день так, аби не перебувати на сонці у найспекотніший час доби.

Щоб зменшити ризики, що комусь з туристів стане погано, у Греції закриють популярні туристичні локації. Зокрема, мовиться про древній Акрополь в Афінах. Звичайно, це не означає, що на локацію почеплять табличку "зачинено до вересня" й залишать мандрівників ні з чим. Відвідати Акрополь можна буде від 14:00 до 09:00.



Акрополь – свідок древньої величі Греції / Unsplash

Раніше до Акрополя почали водити "елітарні тури"

Акрополь – без сумніву, належить до списку світових локацій, які найбільше страждають від надмірної уваги туристів. Щоб врятувати древню пам'ятку, місцева влада вирішила організовувати так звані "елітарні тури". Мандрівники, які їх придбають, зможуть відвідати Акрополь від 07:00 до 09:00 та від 20:00 до 22:00. Туристи обурені таким рішенням й протестують.