Навіть коротка мандрівка допомагає перезавантажитися й продовжувати працювати задля перемоги з новими силами. Українці активно почали бронювати літні тури.

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Портрет мандрівника залишається без змін від початку повномасштабної війни. В більшості випадків це жінки з дітьми. Також подорожують люди старшого віку. Що стосується чоловіків, то це або люди віком 60+, або ті, хто на момент бронювання туру перебуває за кордоном,

– мовиться у повідомленні.

Які курорти найчастіше обирають українці

Туроператори розповіли, що українці продовжують найактивніше обирати Єгипет та Туреччину, які вирізняються чудовим сервісом та якісним пляжним відпочинком. Особливо людей приваблює формат "все включено".



"Все включено" не втрачає актуальності / Unsplash

Окрім того, у Єгипті та Туреччині туристам пропонують цікаві екскурсійні програми, аби відкрити для себе всю величну й багату культуру країн.

Також для літнього відпочинку на морі туристи обирають такі країни: