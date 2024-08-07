Нагадує пекло: найпопулярніший курорт Греції переживає "найгірший сезон в історії"

Острів Санторині називають найінстаграмнішою локацією Греції. Там мешкає лише 20 тисяч людей, а прибувають щодня приблизно 170 тисяч. Зрештою, туристичний сезон 2024 року почав "тріщати по швах". Туристи вже характеризують відпочинок як пекло.

Місцеві мешканці масово протестують проти туристів. Водночас вони також визнають: проблема не лише у мандрівниках, просто туристична інфраструктура Санторині – вкрай кепсько розвинута. Острів хоче отримати статус "золотого курорту", однак не докладає до цього жодних зусиль.

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Туристи скаржаться на "пекельний сезон"

Ситуація поступово загострювалася й "вибухнула" у 2024 році. Цей туристичний сезон вже назвали "найгіршим в історії Санторині". Мандрівники скаржаться на "пекельний" відпочинок. А райські краєвиди Санторині вже не ховають провали загальної організації.



Санторині переживає найгірші часи / Unsplash

Станом на серпень місцеві готелі заповнені лише на 30%. Туристи прибувають круїзними кораблями на день й з настанням сутінок відпливають до інших курортів. При цьому у кафе та ресторанах Санторині вони не затримуються. Там – фактично порожньо. Особливо – вечорами. Коли круїзні лайнери відходять, населені пункти Санторині стають мало не містами-привидами.

Туристи звинуваючуть у провалі сезону Санторині. Санторині – туристів. А тревел-експерти прогнозують, що криза лише набирає обертів. Сезон 2025 року може бути ще гіршим.