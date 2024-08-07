Местные жители массово протестуют против туристов. В то же время они также признают: проблема не только в путешественниках, просто туристическая инфраструктура Санторини – крайне плохо развита. Остров хочет получить статус "золотого курорта", однако не прилагает к этому никаких усилий.

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Туристы жалуются на "адский сезон"

Ситуация постепенно обострялась и "взорвалась" в 2024 году. Этот туристический сезон уже назвали "худшим в истории Санторини". Путешественники жалуются на "адский" отдых. А райские пейзажи Санторини уже не прячут провалы общей организации.



Санторини переживает худшие времена / Unsplash

По состоянию на август местные отели заполнены лишь на 30%. Туристы прибывают круизными кораблями на день и с наступлением сумерек отплывают на другие курорты. При этом в кафе и ресторанах Санторини они не задерживаются. Там – фактически пусто. Особенно – вечерами. Когда круизные лайнеры отходят, населенные пункты Санторини становятся чуть ли не городами-призраками.

Туристы обвиняют в провале сезона Санторини. Санторини – туристов. А тревел-эксперты прогнозируют, что кризис только набирает обороты. Сезон 2025 года может быть еще хуже.

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