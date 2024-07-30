Візитівка Міконоса – білосніжні будиночки з різноколірного, наче льодяники, скла. Вони чудово поєднуються з прекрасними "кришталевими" пляжами. Відпочинок на Міконасі схожий на Рай, розповідає Закордон 24.

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Міконос часто й охоче обирають мільйонери та зірки шоубізу. Зокрема, там "засвітилися" Мадонна, Ді Капріо, Ріана та інші.

До слова, влітку 2024 року вся Греція потерпає від аномальної спеки. Винятком не став й Міконос. Перш ніж планувати мандрівку туди, потрібно проаналізувати, чи нормально сприйме ваш організм +35...+40. Інакше омріяний відпочинок може перетворитися у пекельне випробування.



Міконос влітку – прекрасний і спекотний / Unsplash

Туристи хейтять Міконос

Водночас, попри мільйони позитивних відгуків за останні роки, у 2024 році Міконос раптом почали хейтити. Туристи з різних куточків світу зауважують: візитерів стало так багато, що острів просто не може впоратися. Ціни – просто космос, а якість наданих послуг – доволі посередня. Дійшло до того, що Міконос почали назвати "фальшивим Діснейлендом".

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