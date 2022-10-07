Poczta Polska знизила вартість доставки посилок до України на 75%

Так, пошта Польщі суттєво знизила тарифи на відправлення посилок до України. Йдеться лише про відправлення через сервіс EMS (сервіс прискореної міжнародної доставки). При цьому вага посилки не повинна перевищувати 20 кілограмів.

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Посилки можна надіслати з відділень пошти Польщі, які приймають відправлення EMS. Їх доставка до будь-якого відділення Укрпошти займе 7 − 14 днів. Ціни стартують від 42 злотих за посилку (приблизно 300 гривень).

До слова! Розрахувати приблизну вартість доставки ви можете за допомогою калькулятора на сайті Poczta Polska.

Пошта Польщі дуже багато зробила з початку війни для наших громадян і системно продовжує підтримувати нас і нашу країну, за що я щиро вдячний,

– сказав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, наступним кроком буде перегляд тарифів на доставку відправлень з України до Польщі. Це дозволить ще більше поглибити співпрацю між поштовими операторами двох країн.



Poczta Polska знизила вартість доставки посилок до України на 75% / Фото фейсбук Укрпошти