Инцидент произошел 26 декабря. Украинка шла по маршруту вдоль словацкой границы в районе двухтысячника Каспров Верх. Застряла она у вершины Горышкова Чуба .

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Как украинка попала в беду в польских горах

Украинка легкомысленно отнеслась к выбору одежды и оборудования. У нее не было ни специальной обуви, чтобы передвигаться по ледяному склону, ни ледорубу. Кроме того, в те дни спасательная служба предупреждала о сложных погодных условиях в горах : снежный покров более метра, лавинную опасность и сильный ветер. На это туристка тоже не обратила внимания.

Дойдя до определенной точки, женщина растерялась. Она поняла, что больше не может идти вперед. Но безопасно возвратиться по своим следам она тоже не могла. С обеих сторон от украинки были обрывистые обрывы, поэтому неосторожным шагом можно было спровоцировать лавину и вместе с ней сорваться с хребта.

К счастью, украинка была в яркой розовой куртке . Благодаря этому спасатели увидели ее издалека. Помощь прибыла очень быстро, ведь за женщиной отправили вертолет.