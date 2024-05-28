Відпустка за Полярним колом: топові авіакомпанії світу запускають нові рейси на північ

Відпочинок за полярним колом набирає обертів. Мовиться не лише про час зимових свят. Все більше мандрівників, наляканих аномальною спекою, яка атакує Європу, обирають північ як локацію для літніх відпусток.

Попит на відпочинок за Полярним колом – настільки великий, що авіакомпанії вирішили запустити низку "північних" рейсів. Тепер мандрівники з різних куточків світу зможуть провести відпустку мрії на улюблених північних курортах.

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Чому відпочинок на півночі стає таким популярним

Влітку – через комфортну температуру повітря. Спека у багатьох європейських країнах, зокрема, розташованих у середземноморському регіоні, щороку стає все сильнішою, й не всі можуть її витримати.

Влітку – завдяки чудовому гірськолижному відпочинку. На багатьох курортах, розташованих далеко від півночі, сніг часто тане, й це може зіпсувати відпочинок.

Нові рейси на північ запускають:

Lufthansa: Франкфурт (Німеччина) – Рованіємі (Фінляндія) – рейси здійснюватимуть з 30 листопада двічі на тиждень.

British Airways: Лондон Хітроу – Тромсе (Норвегія) – з 1 грудня двічі на тиждень.

Iberia: Мадрид – Тромсе (Норвегія) – з 1 грудня двічі на тиждень.

Air France: Париж – Кіруна (Швеція) – з 21 грудня щотижня.

Очікують, що зацікавлення у північному туризмі лише зростатиме. Можливо, це призведе до запуску й інших рейсів.