Попит на відпочинок за Полярним колом – настільки великий, що авіакомпанії вирішили запустити низку "північних" рейсів. Тепер мандрівники з різних куточків світу зможуть провести відпустку мрії на улюблених північних курортах.

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Чому відпочинок на півночі стає таким популярним

Влітку – через комфортну температуру повітря. Спека у багатьох європейських країнах, зокрема, розташованих у середземноморському регіоні, щороку стає все сильнішою, й не всі можуть її витримати.

Влітку – завдяки чудовому гірськолижному відпочинку. На багатьох курортах, розташованих далеко від півночі, сніг часто тане, й це може зіпсувати відпочинок.

Нові рейси на північ запускають:

Lufthansa: Франкфурт (Німеччина) – Рованіємі (Фінляндія) – рейси здійснюватимуть з 30 листопада двічі на тиждень.

British Airways: Лондон Хітроу – Тромсе (Норвегія) – з 1 грудня двічі на тиждень.

Iberia: Мадрид – Тромсе (Норвегія) – з 1 грудня двічі на тиждень.

Air France: Париж – Кіруна (Швеція) – з 21 грудня щотижня.

Очікують, що зацікавлення у північному туризмі лише зростатиме. Можливо, це призведе до запуску й інших рейсів.