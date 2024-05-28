Спрос на отдых за Полярным кругом – настолько велик, что авиакомпании решили запустить ряд "северных" рейсов. Теперь путешественники из разных уголков мира смогут провести отпуск мечты на любимых северных курортах.

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Почему отдых на севере становится таким популярным

Летом – из-за комфортной температуры воздуха. Жара во многих европейских странах, в частности, расположенных в средиземноморском регионе, ежегодно становится все сильнее, и не все могут ее выдержать.

Летом – благодаря замечательному горнолыжному отдыху. На многих курортах, расположенных далеко от севера, снег часто тает, и это может испортить отдых.

Новые рейсы на север запускают:

Lufthansa: Франкфурт (Германия) – Рованиеми (Финляндия) – рейсы будут осуществляться с 30 ноября дважды в неделю.

British Airways: Лондон Хитроу – Тромсе (Норвегия) – с 1 декабря дважды в неделю.

Iberia: Мадрид – Тромсе (Норвегия) – с 1 декабря дважды в неделю.

Air France: Париж – Кируна (Швеция) – с 21 декабря еженедельно.

Ожидается, что интерес к северному туризму будет только расти. Возможно, это приведет к запуску и других рейсов.