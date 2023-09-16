Відпочинок у Європі цієї осені: 5 найдоступніших країн для відпустки

Подорож до Європи не завжди означає, що потрібно буде викласти значну суму. Є мінімум 5 країн, де вдасться бюджетно відпочити цієї осені.

Осінь – чудовий час для подорожі Європою. В цей період тут значно менше людей, ніж влітку, спадає спека, а ціни, особливо на житло, помітно знижуються.

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ТОП-5 доступних країн Європи для осінньої відпустки

Албанія

Ця балканська країна приваблює мандрівників своїми віддаленими пляжами. Вона відрізняється від своїх більш популярних сусідів, Греції та Італії, приємними цінами. А якщо дослідити Албанію трохи далі від узбережжя – відкриєте творчу столицю Тирану, яка є ідеальним містом для культурного відпочинку.

Середня ціна за номер в Албанії становить 46 євро. А за ніч у п'ятизірковому готелі попросять всього 76 євро. Місцеве пиво коштує до 2 євро, капучино – до 1,5 євро. Пообідати у простому ресторані можна за 6,5 євро.

Пляжні курорти дуже розвинулись в Албанії / Фото Pexels

Польща

Сусідня країна може похизуватися прекрасною природою та безліччю культурних пам'яток. Кава в польських кафе коштує в середньому 1,5 – 4 євро. Обід у бістро обійдеться від 4 до 8 євро.

Проживання у готелях Польщі також не дуже дороге, але варіанти різноманітні. Все залежить від вашого гаманця. Номер середнього класу коштуватиме від 50 євро за ніч. Найдешевші хостели – від 20 євро. А от номери у п'ятизіркових розкішних готелях можуть потягнути і на 400 євро.

Латвія

Країна залишається одним із найменш популярних місць відпочинку в Східній Європі. Більшість туристів відвідують лише Ригу, хоча по всій території Латвії є достойні локації для мандрівників.

Ціни тут також приємні. Вартість ночі у тризірковому готелі в Латвії становить близько 60 євро. Якщо у вас обмежена сума витрат і ви хочете заощадити, то ціни на найдешевші, але непогані, готелі стартують з 30 євро.

Пляшка води тут коштує від 60 центів, а місцеве пиво в барі – від 2,3 євро. Вечеря на двох у локальному ресторані коштуватиме від 21 євро.

Рига дарує чудові враження за помірну ціну / Фото Unsplash

Румунія

Ця країна має дуже різноманітну природу – тут є і засніжені вершини гір, і широкі річки і морське узбережжя. Румунія відома своєю культурною спадщиною, а місцеві жителі – гостинні та доброзичливі.

Середня вартість готельного номера становить 45 євро, бюджетні варіанти можна підшукати за 30 – 35 євро. У закладах харчування ціни приємно вас здивують: дуже хороший обід тут коштує всього 10 – 12 євро.

Угорщина

Будапешт – місто, у якому поєдналися архітектурні пам'ятки, художні музеї та термальні лазні. Але все це не коштує так дорого, як можна очікувати. У осінній сезон значно знижуються ціни на проживання.

Середня ціна готелю в Угорщині – 60 євро за ніч, а чудові апартаменти можна знайти в рамках 100 євро. Чашка кави в угорських кав'ярнях коштує від 1,5 євро, а хороший обід – десь 8 –10 євро.

Осінь у Будапешті / Фото Pixabay