Осень – прекрасное время для путешествия по Европе. В этот период здесь гораздо меньше людей, чем летом, спадает жара, а цены, особенно на жилье, заметно снижаются.

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ТОП-5 доступных стран Европы для осеннего отпуска

Албания

Эта балканская страна привлекает путешественников своими отдаленными пляжами. Она отличается от своих наиболее популярных соседей, Греции и Италии, приятными ценами. А если исследовать Албанию чуть дальше побережья – откроете творческую столицу Тирану, которая является прекрасным городом для культурного отдыха.

Средняя цена за номер в Албании составляет 46 евро. А за ночь в пятизвездочном отеле попросят всего 76 евро. Местное пиво стоит до 2 евро, капучино – до 1,5 евро. Пообедать в простом ресторане можно за 6,5 евро.

Пляжные курорты очень развились в Албании / Фото Pexels

Польша

Соседняя страна может похвастаться прекрасной природой и множеством культурных памятников. Кофе в польских кафе стоит в среднем 1,5 – 4 евро. Обед в бистро обойдется от 4 до 8 евро.

Проживание в отелях Польши также не очень дорогое, но вариантов много. Всё зависит от вашего кошелька. Номер среднего класса будет стоить от 50 евро за ночь. Самые дешевые хостелы – от 20 евро. А вот номера в пятизвездочных роскошных отелях могут потянуть и на 400 евро.

Латвия

Страна остается одним из самых непопулярных мест для отдыха в Восточной Европе. Большинство туристов посещают только Ригу, хотя по всей территории Латвии есть достойные локации для путешественников.

Цены здесь тоже приятные. Стоимость ночи в трехзвездочной гостинице в Латвии составляет около 60 евро. Если у вас ограничена сумма затрат и вы хотите сэкономить, то цены на самые дешевые, но неплохие, отели стартуют с 30 евро.

Бутылка воды здесь стоит от 60 центов, а местное пиво в баре – от 2,3 евро. Ужин на двоих в локальном ресторане будет стоить от 21 евро.

Рига дарит отличные впечатления за умеренную цену / Фото Unsplash

Румыния

Эта страна с разнообразной природой – здесь есть и заснеженные вершины гор, и широкие реки и морское побережье. Румыния известна своим культурным наследием, а местные жители – гостеприимны и дружелюбны.

Средняя стоимость гостиничного номера составляет 45 евро, бюджетные варианты можно подыскать за 30 – 35 евро. В заведениях цены приятно вас удивят: очень хороший обед здесь стоит всего 10 – 12 евро.

Венгрия

Будапешт – город, в котором объединились архитектурные памятники, художественные музеи и термальные бассейны. Но все это не стоит так дорого, как можно ожидать. В осенний сезон значительно снижаются цены на проживание.

Средняя цена отеля в Венгрии – 60 евро за ночь, а отличные апартаменты можно найти в рамках 100 евро. Чашка кофе в венгерских кафе стоит от 1,5 евро, а хороший обед – где-то 8 – 10 евро.

Осень в Будапеште / Фото Pixabay