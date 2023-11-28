Поїздка до давніх пірамід завжди супроводжується боротьбою з нав'язливими торговцями та шахраями. Вони буквально готові залишити туристів без копійки в гаманці. Як виявити ошуканців – читайте далі.

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Популярні прийоми шахраїв у Єгипті

Розібратися з хитрощами єгипетських шахраїв допоможе гід Сем Мейфер. Він уже тривалий час возить групи до пірамід поблизу Гізи. Він обіцяє, що його поради будуть корисними саме для тих хто подорожує без гіда.

"‎Ви йдете не в тому напрямку"

За словами Сема, це один із досить поширених шахрайських прийомів, щоб відвертати увагу мандрівників. Якщо туристи гуляють біля пірамід без гіда, місцеві будуть постійно підходити, намагаючись провести вас. Зазвичай вони кажуть, що ви йдете в хибному напрямку. Так вони збивають туристів з пантелику.

Сем радить це просто ігнорувати, відмовитися від допомоги й продовжувати йти, адже з комплексу пірамід є лише два виходи. Навіть якщо ви заблукаєте, до виходу дійти — не проблема.

Свисток

Ще один класичний прийом шахраїв біля пірамід — гучний свисток. Так намагаються заплутати туристів і водночас справити враження, що це, начебто, представник влади. Люди зі свистками можуть підійти до вас, почати показувати напрям. Однак, вони тільки намагаються швидко щось показати, кудись провести, а потім стягнути за це дуже високу плату.

Прогулянка на верблюді

Гід Сем радить туристам бути обачними, коли до них наближаються особи з верблюдами. Це може бути пов'язане з черговим обманом. Шахрай може люб'язно розпочати розмову, цікавитись вашими справами, але його головна мета — змусити вас сісти на верблюда. А це може коштувати дуже дорого. Експерт попереджає що навіть за селфі з твариною доведеться щедро заплатити.

"Безплатний подарунок"

Саме цей вид шахрайства особливо виділяє Сем. Він стверджує, що хитруни постійно змінюють тактику. Але зазвичай все відбувається так: людина підходить до вас, запитує, звідки ви, і намагається покласти у вашу руку безкоштовний подарунок, який "‎принесе удачу".

Навіть якщо вони кажуть вам, що це подарунок для успіху і так далі, це не безкоштовно. Вони можуть підійти до вас, покласти щось на ваше плече і піти. Просто поверніть їм одразу і йдіть,

– попереджає експерт.

Попри весь негативний досвід із набридливими шахраями, Сем рекомендує обов'язково відвідати піраміди в Єгипті. Це одне з чудес стародавнього світу, що досі збереглося. Піраміди — зразок інженерного мистецтва і приклад неймовірної людської наполегливості.

Де в Європі найбільше кишенькових злодіїв

Фахівці з туристичного страхування склали рейтинг країн, де ви найбільше ризикуєте натрапити на кишенькових крадіїв. Адже їхньою мішенню найчастіше стають саме туристи. Вони гірше орієнтується в місті й відвідують популярні та людні локації.

Найчастіше обкрадають туристів у Італії. Відвідувачі Колізею, фонтану Треві, Пантеону та галереї Уффіці нерідко стикалися з кишеньковими злодіями.

На другому місці цього неприємного списку опинилась Франція. Тут також туристи ризикують неочікувано опинитися без гаманця або телефона. Найчастіше — в Парижі.

На третій позиції в рейтингу країн, де часто обкрадають туристів — Нідерланди. А от державами, де кишенькові злодії не надто активні, визнали Ірландію та Польщу.