Скасовані поїздки та рекордно низькі ціни: що зараз відбувається з турами до Єгипту

У Єгипті масово скасовують туристичні поїздки через війну на Близькому Сході. Авіакомпанії приваблюють пасажирів рекордно дешевими квитками, а туроператори кажуть про 80% зниження активності бронювань.

Але при цьому туристичний сезон в Єгипті триває. Компанії продовжують відправляти туристів на курорти Червоного моря. Наскільки це безпечно і чи багато людей зараз на пляжах у Єгипті – читайте далі.

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Безпека понад усе

Європейський туризм почав відчувати наслідки загострення на Близькому Сході. Прогнози на цей сезон були оптимістичними, але європейські мандрівники почали скасовувати поїздки. Одна з компаній повідомила про те, що кількість бронювань на курортах Червоного моря впала на 80%.

Ми точно бачили досить багато скасувань за останні два-три тижні. Люди, як правило, перебронюють відпочинок десь в іншому місці,

– повідомив Даррелл Вейд, співзасновник потужного туроператора, який обслуговує в основному американських туристів.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії все ще вважають Єгипет досить безпечною зоною для британських мандрівників. Представник спеціалізованої компанії Discover Egypt розповів, що до курортів Єгипту досі подорожують багато британських туристів, які з задоволенням відпочивають на пляжах біля Червоного моря.

За останні кілька тижнів у нас було багато людей і сімей, кілька сотень людей. Ми отримали тільки позитивні відгуки. Нам дзвонять і ми пояснюємо ситуацію. Рекомендація МЗС суттєво не змінилася. Тож до Луксору, Асуану та Каїру досі було безпечно подорожувати,

– додає він.

Ціни на квитки до Єгипту тануть

Вартість авіаперельотів до Єгипту знизилися до безпрецедентного рівня. Перевізник Wizz Air пропонує рейси з Лондона до Шарм-ель-Шейха за 45 фунтів в один бік. Авіакомпанія easyJet запустила рейси з міжнародного аеропорту Сфінкс, який розташований поблизу пірамід у Гізі. На наступний тиждень є квитки по 40 фунтів із єгипетського летовища до Лондона.

Міністр туризму та пам'яток Єгипту Ахмед Ісса розповів, що з моменту початку війни в Ізраїлі скасування авіабронювань не перевищило 10%. Але для того, щоб підтримати туристичний потік у регіоні, уряд Єгипту надає додаткові 500 доларів як стимул за кожен рейс, який сідає у Шарм-ель-Шейху.

Загалом Міністерство закордонних справ Британії не застерігає від мандрівок до туристичних районів Йорданії та Єгипту.

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