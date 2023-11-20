Некоторые международные компании были достаточно радикальными и отказались от половины запланированных туров в Египет в этом году. Война на Ближнем Востоке повлекла за собой заметный спад туристического потока на курортах Красного моря. Заполняемость гостиниц в Хургаде и Марса-Аламе упала до 60 – 80%.

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На египетских курортах сейчас не людно

Представители крупных туристических компаний в Хургаде подтверждают снижение количества новых бронирований вплоть до февраля. Также сказывается уменьшение резерваций на рождественские и новогодние праздники.

Одна из международных туристических компаний, имеющая 65 гостиниц в Египте, сообщила, что до конца текущего года 50% ее бронирований были отменены. Больше всего отказываются от отпусков в Египте туристы из стран Северной Европы, особенно из Германии.

Но некоторых европейских путешественников это не останавливает, и они продолжают прибывать в Египет. К примеру, на прошлой неделе в аэропорт Марса-Алам прибыло 133 европейских международных рейса: из Германии, Италии, Чехии, Польши, Нидерландов и Бельгии.

Как Египет привлекает туристов из Европы

В то же время курорты и отели в Шарм-эль-Шейхе делают большую ставку на итальянских туристов во время рождественского сезона. Им предлагают различные виды отдыха: медицинский туризм, посещение религиозных святынь в Святой Катерине, а также экскурсии к купальням Моисея и серным источникам в городе Тур-Синай.

Раньше туроператоры сообщали о резком снижении бронирований туров в Египет. Доходило даже до сокращения спроса на 80%. Поэтому авиакомпании начали предлагать путешественникам большие скидки на перелеты из Европы в Египет. А некоторые отели значительно снизили цены на проживание.

В МИДе Великобритании до сих пор считают Египет достаточно безопасной зоной для британских туристов. Представитель компании Discover Egypt рассказал, что на египетские курорты едут многие британские путешественники, которые с удовольствием отдыхают на пляжах у Красного моря.

Напомним, украинский перевозчик Skyline Express Airlines расширяет географию полетов из Польши. Теперь добавились рейсы из аэропорта Варшава-Радом. И один из них – в египетский Шарм-эль-Шейх. 30 октября авиаперевозчик совершил первый полет из аэропорта Радом, расположенного в 90 километрах от Варшавы, до курорта Шарм-эль-Шейх.