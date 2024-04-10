Огромное количество туристов – проблема для всех популярных локаций Европы. В то же время крупные города имеют ресурсы, чтобы справиться с толпами и сохранить свой шарм. Между тем инфраструктура маленьких туристических городков не закрывает потребностей многочисленных путешественников.

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Один из туристов в сети пожаловался на испорченный отдых на побережье Амальфи. Это место называют раем среди цитрусовых садов. Ежегодно туда приезжают более 5 миллионов путешественников. Раньше люди отмечали, что проблемой было добраться туда. Оптимальным вариантом было ехать автобусом из Неаполя. Между тем уже летом 2024 года заработает аэропорт Салерно Коста д'Амальфи.

Почему туристы жалуются на Амальфи

Один из туристов пожаловался в сети, что посещал Амальфи и остался очень недовольным. Маленькие местные курорты не могут вместить такое количество туристов, которые туда приезжают. В частности, в кафе и ресторанах нельзя найти свободные места. Кроме того, замечают, что цены сделали рекордный скачок.

Отмечают, что большому количеству людей даже сложно добраться по местной дороге, которая не выдерживает наплыва транспорта.

К слову, ранее туристы захватили популярные в Греции курорты Миконас и Санторини.