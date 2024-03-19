Грецькі курорти завжди були у туристичних топах. Останнім часом найактивніше рекламують курорти Міконас та Санторині. Вони здаються уособленням всього, що ми уявляємо, коли думаємо про Грецію: фантастичні морські пейзажі та неповторна архітектура.

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Чому туристи не рекомендують їхати на Міконас та Санторіні

Мандрівники з різних куточків світу зауважують, що на фото та листівках Міконас та Санторіні нагадують мрію, яка здійснилася. Тому щороку все більше людей хочуть відвідати райські курорти. Як наслідок – ціни там злетіли "вище хмар".

Зокрема, туристи скаржаться, що особливо дорога коштує їжа. Тим, хто хоче насолодитися місцевою кухнею, варто бути морально готовими влетіти у копійку.



Туристи називають Міконас "пасткою" / Unsplash

Дійшло до того, що Міконас почали називати "пасткою для туристів". Зауважують, що на Санторіні – краще, однак не набагато.

Також у мережі Міконас та Санторіні порівнюють з "фальшивим Діснейлендом". Наголошують, що ще декілька років тому ситуація була кращою. Однак надмірна популярність та увага з боку туристів перетворили улюблені курорти у локації "для викачування грошей". Мандрівники, які вже побували там, рекомендують усім іншим не тратити час, нерви та гроші на подорож туди й обрати для відпустки іншу локацію.