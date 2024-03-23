"Сюрприз" перед сезоном: відразу декілька популярних міст запроваджують туристичний податок
Джерело:SchengenVisaInfo
Все більше міст світу запроваджують туристичний податок. Цим сподіваються знизити наплив мандрівників у розпал морського сезону. "Естафету" прийняла й Португалія.
Туристичний податок відтепер доведеться платити мандрівникам, які хочуть провести канікули у регіоні Алгарве. Він розташований на півдні країни й загалом є туристичним "серцем" Португалії.
Зверніть увагу ЄС готується до Великодня: ярмарки у яких столицях варто відвідати
Де й за що доведеться платити
Міжмуніципальне співтовариство Алгарве дало "зелене світло" на запровадження туристичного податку ще у 2019 році. А вже невдовзі світ накрила пандемія. В окрузі Фару у 2023 році відразу 16 погодилися стягувати з мандрівників додаткову плату. Цей приклад взяли й інші округи.
Щороку в Алгарве приїжджають мільйони туристів / Unsplash
Туристичне місто Портімао стягує податок з березня 2024 року. Місто Албуфейра почне – у травні цього ж року.
Платитимуть люди, які зупиняються на ночівлю у:
- кемпінгах;
- готелях;
- на стоянках для автофургонів.
Усі гроші підуть на розвиток туристичної сфери. Вже оголосили, що 100% від туристичного податку підприємства відправлятимуть до муніципалітету. Далі гроші спрямують на інвестиції, пов'язані з туризмом. Насамперед мовиться про підтримку:
- екології;
- культури;
- збереження визначних місцевих локацій.
Варто зауважити, що у 2024 році відвідувачів Алгарве може бути навіть більше, аніж у минулі роки. Саме цього літа туристична сфера остаточно повернеться на допандемійний рівень.