Туристический налог отныне придется платить путешественникам, которые хотят провести каникулы в регионе Алгарве. Он расположен на юге страны и в целом является туристическим "сердцем" Португалии.

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Где и за что придется платить

Межмуниципальное сообщество Алгарве дало "зеленый свет" на введение туристического налога еще в 2019 году. А уже вскоре мир накрыла пандемия. В округе Фару в 2023 году сразу 16 согласились взимать с путешественников дополнительную плату. Этот пример последовали и другие округа.



Ежегодно в Алгарве приезжают миллионы туристов / Unsplash

Туристический город Портимао взимает налог с марта 2024 года. Город Албуфейра начнет – в мае этого же года.

Платить будут люди, которые останавливаются на ночлег в:

кемпингах;

гостиницах;

на стоянках для автофургонов.

Все деньги пойдут на развитие туристической сферы. Уже объявили, что 100% от туристического налога предприятия будут отправлять в муниципалитет. Далее деньги направят на инвестиции, связанные с туризмом. Прежде всего говорится о поддержке:

экологии;

культуры;

сохранении выдающихся местных локаций.

Стоит заметить, что в 2024 году посетителей Алгарве может быть даже больше, чем в прошлые годы. Именно этим летом туристическая сфера окончательно вернется на допандемийний уровень.