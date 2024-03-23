Туристичний податок відтепер доведеться платити мандрівникам, які хочуть провести канікули у регіоні Алгарве. Він розташований на півдні країни й загалом є туристичним "серцем" Португалії.

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Де й за що доведеться платити

Міжмуніципальне співтовариство Алгарве дало "зелене світло" на запровадження туристичного податку ще у 2019 році. А вже невдовзі світ накрила пандемія. В окрузі Фару у 2023 році відразу 16 погодилися стягувати з мандрівників додаткову плату. Цей приклад взяли й інші округи.



Щороку в Алгарве приїжджають мільйони туристів / Unsplash

Туристичне місто Портімао стягує податок з березня 2024 року. Місто Албуфейра почне – у травні цього ж року.

Платитимуть люди, які зупиняються на ночівлю у:

кемпінгах;

готелях;

на стоянках для автофургонів.

Усі гроші підуть на розвиток туристичної сфери. Вже оголосили, що 100% від туристичного податку підприємства відправлятимуть до муніципалітету. Далі гроші спрямують на інвестиції, пов'язані з туризмом. Насамперед мовиться про підтримку:

екології;

культури;

збереження визначних місцевих локацій.

Варто зауважити, що у 2024 році відвідувачів Алгарве може бути навіть більше, аніж у минулі роки. Саме цього літа туристична сфера остаточно повернеться на допандемійний рівень.