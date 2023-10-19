Екскурсія за лаштунки кіностудії в Лондоні, де знімали культові фільми про Гаррі Поттера, несподівано отримала перше місце в антирейтингу. Туристи не оцінили цей досвід і вважають його занадто дорогим.

Читайте також Вже 5 рік поспіль: яка країна ЄС знову отримала титул найкращої туристичної точки

Гаррі Поттер не вражає вимогливих туристів

Під час створення цього списку проаналізували море відгуків на TripAdvisor. Звертали увагу на слово "‎дорого", якщо це стосувалось плати за вхід чи паркування, цін на їжу та напої.

Автори дослідження зазначають, що вартість відвідування згаданої Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter стартує із 53,50 фунтів на одного. А різноманітні "‎магічні" бонуси, включно з сувенірною картою, чаєм (або шампанським) та цифровим гідом, коштуватимуть фанатам Гаррі Поттера додаткових 125 фунтів.

Також у відгуках часто називали "‎шалено дорогим" магазин із сувенірами на території студії. За цукерку у вигляді шоколадної жабки тут просять 8 фунтів, тому туристи не рекомендують купувати у крамниці будь-що за такими здирницькими цінами.

Велика зала Гоґвортсу на кіностудії / Фото wbstudiotour.co.uk

Три перших сходинки у рейтингу переоцінених розваг отримали локації у Великій Британії. Друге місце присудили тематичному парку Legoland Windsor Resort, а на третьому місці – колесо огляду London Eye.

Сімейний відпочинок у Legoland для двох батьків та двох дітей обійдеться мінімум в 136 фунтів. Окремо тут доведеться розрахуватися за паркування, обід і фотографії.

Ціни на одну поїздку на відомому оглядовому колесі London Eye стартують від 25 фунтів.

London Eye / Фото Unsplash

ТОП-10 розваг для туристів із невиправдано високими цінами:

Тур "‎Створення Гаррі Поттера" по студії Warner Bros. (Велика Британія); Розважальний парк Legoland Windsor Resort (Велика Британія); Колесо огляду London Eye (Велика Британія); Бурдж-Халіфа (ОАЕ); Оглядовий майданчик The View from The Shard (Велика Британія); Екскурсія до Universal Studios у Флориді (США); Блакитна лагуна (Ісландія); Тематичний парк Disney "Чарівне Королівство" (США); Ворикський замок (Велика Британія); Емпайр-Стейт-Білдінг (США).

Які міста Європи найкраще відвідувати взимку

Популярна тревел-блогерка Дейл Петерсон назвала три популярні європейські міста, які краще пізнати під час зимового сезону. Ці локації відомі тим, що влітку дуже переповнені туристами і часто страждають від спеки.

Досвідчена мандрівниця пояснила, що бувала в цих містах як взимку, так і влітку. Тому їй є з чим порівнювати.

Отже, за її словами, найкращі європейські міста для зимових канікул – це Венеція, Дубровник та Барселона. Детальніше про відпочинок у кожному з них – дізнаєтесь тут.