Екскурсія за лаштунки кіностудії в Лондоні, де знімали культові фільми про Гаррі Поттера, несподівано отримала перше місце в антирейтингу. Туристи не оцінили цей досвід і вважають його занадто дорогим.
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Гаррі Поттер не вражає вимогливих туристів
Під час створення цього списку проаналізували море відгуків на TripAdvisor. Звертали увагу на слово "дорого", якщо це стосувалось плати за вхід чи паркування, цін на їжу та напої.
Автори дослідження зазначають, що вартість відвідування згаданої Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter стартує із 53,50 фунтів на одного. А різноманітні "магічні" бонуси, включно з сувенірною картою, чаєм (або шампанським) та цифровим гідом, коштуватимуть фанатам Гаррі Поттера додаткових 125 фунтів.
Також у відгуках часто називали "шалено дорогим" магазин із сувенірами на території студії. За цукерку у вигляді шоколадної жабки тут просять 8 фунтів, тому туристи не рекомендують купувати у крамниці будь-що за такими здирницькими цінами.
Велика зала Гоґвортсу на кіностудії / Фото wbstudiotour.co.uk
Три перших сходинки у рейтингу переоцінених розваг отримали локації у Великій Британії. Друге місце присудили тематичному парку Legoland Windsor Resort, а на третьому місці – колесо огляду London Eye.
Сімейний відпочинок у Legoland для двох батьків та двох дітей обійдеться мінімум в 136 фунтів. Окремо тут доведеться розрахуватися за паркування, обід і фотографії.
Ціни на одну поїздку на відомому оглядовому колесі London Eye стартують від 25 фунтів.
London Eye / Фото Unsplash
ТОП-10 розваг для туристів із невиправдано високими цінами:
- Тур "Створення Гаррі Поттера" по студії Warner Bros. (Велика Британія);
- Розважальний парк Legoland Windsor Resort (Велика Британія);
- Колесо огляду London Eye (Велика Британія);
- Бурдж-Халіфа (ОАЕ);
- Оглядовий майданчик The View from The Shard (Велика Британія);
- Екскурсія до Universal Studios у Флориді (США);
- Блакитна лагуна (Ісландія);
- Тематичний парк Disney "Чарівне Королівство" (США);
- Ворикський замок (Велика Британія);
- Емпайр-Стейт-Білдінг (США).
Які міста Європи найкраще відвідувати взимку
Популярна тревел-блогерка Дейл Петерсон назвала три популярні європейські міста, які краще пізнати під час зимового сезону. Ці локації відомі тим, що влітку дуже переповнені туристами і часто страждають від спеки.
Досвідчена мандрівниця пояснила, що бувала в цих містах як взимку, так і влітку. Тому їй є з чим порівнювати.
Отже, за її словами, найкращі європейські міста для зимових канікул – це Венеція, Дубровник та Барселона. Детальніше про відпочинок у кожному з них – дізнаєтесь тут.