Чтобы увидеть одну из самых выдающихся достопримечательностей мира – римский Колизей – теперь нужно покупать именной билет. Они продаются только на официальном сайте, в колл-центрах, в кассах на входе и у некоторых туроператоров.

Читайте также Неоправданно дорого: переоценены туристические развлечения, на которые не стоит тратиться

Новые правила начали действовать в Колизее

Такое ограничение приняла администрация памятника, чтобы избавиться от спекулянтов и мошенников. Они массово скупают билеты и перепродают их иностранцам по большей цене. Из-за таких схем часто в кассах не остается билетов. Теперь это не удастся, потому что все они будут индивидуальными.

Официальный именный билет дает доступ к целому комплексу достопримечательностей. С ним можно посетить Колизей, Римский форум и "Золотой дом" Нерона. Действовать новые билеты начали с 18 октября.

Чтобы контролировать большой наплыв туристов, в столице Италии постепенно вводится ограничение на посещение популярных локаций. Вскоре местные власти могут ограничить доступ к символу Рима – всемирно известному фонтану Треви.

Римский Пантеон ввел плату за вход

Еще одна сверхпопулярная локация в Италии изменила правила посещения. С путешественников, желающих посетить римский Пантеон, с лета взимают плату. Вход стоит 5 евро.

В легендарный храм ежегодно приходят миллионы туристов. Поэтому в Минкульте Италии решили, что идея платного входа вполне логична. 70% вырученных средств направляется на техническое обслуживание Пантеона, а еще 30% – отходят епархии.

Льготный вход по цене 2 евро предусмотрен для молодежи до 25 лет. Посещение осталось бесплатным для жителей Рима, несовершеннолетних, персонала базилики и людей, посещающих мессу.