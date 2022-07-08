Йдеться про міста Ріміні та Річчоне, що розташовані на узбережжі Адріатичного моря неподалік від Сан-Маріно. Тури доступні з 20 липня і аж до кінця літа – 31 серпня. Автобуси вирушають два рази на тиждень – щосереди та щосуботи.

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Ціна на тури та маршрут

Відпочинок у містах, що славляться багатокілометровими піщаними пляжами та хорошим сервісом, обійдеться від 368 євро (приблизно 11 тисяч гривень) на одного або 737 євро (понад 22 тисячі гривень) на двох.

Повний маршрут автобуса: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Стрий – Мукачеве – Чоп – Будапешт – Любляна – Венеція – Ріміні. Дорога займає приблизно 28 – 29 години.

Зауважте! В’їзд в Італію вільний. Мандрівникам не потрібно пред'являти сертифікати про вакцинацію чи результати ПЛР-тестів.

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