Туристів на популярному курорті Бенідорм, що в Аліканте, кусають риби. Проблема доволі серйозна, адже вони можуть поранити до крові. Тому по допомогу до медиків регулярно звертаються постраждалі.

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Що за небезпечна риба?

Ці риби обгризають рани та родимки, залишають сліди зубів на руках, ногах та спині. За останні дні лише на відомому пляжі Поньєнте сталося кілька нападів. Туристи скаржаться, що ці риби "‎кусаються, наче якісь піраньї".

Але таких клопотів завдають зовсім не піраньї. Ця кусюча риба називається чорнохвоста облада. Це вид окунеподібних, які частіше зустрічаються біля острова Табарка поблизу Аліканте. Часто їх підгодовують туристи в порту. Але цьогоріч облада почала значно ближче підпливати до берегової лінії.

У цієї риби на хвості є чорна пляма. А довжина її тіла сягає близько 30 сантиметрів.

Чорнохвоста облада / Фото з Вікіпедії

Чому риби нападають

Експерти пояснили, що спека вплинула на температуру моря. В Аліканте вона значно вища за норму і сягає 29 – 30 градусів. Тому у риб посилився метаболізм і вони потребують значно більше їжі.

Чорнохвоста облада звикла до годування. Тому вони не тікають від людей. І коли є велика щільність популяції, відчувають запах плоті й можуть вкусити за ранки.

В Інституті прибережної екології попереджали про таке явище ще з 2017 року, коли перші постраждалі від укусів почали звертатися по допомогу до служби порятунку Аліканте.

А на узбережжі Хорватії інша проблема – отруйні медузи, які жалять туристів. Деякі відпочивальники навіть бояться купатися через них. Ці "‎сяючі медузи" неймовірно красиві, але доволі небезпечні для людей. Адже вони не тільки боляче жалять, а й навіть залишають шрами на тілі.