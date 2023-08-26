Туристам, які зараз відпочивають на Адріатичному морі, заважають небезпечні істоти. Pelagia noctiluca – отруйна медуза, яка дуже небезпечна для людей. Вона боляче жалить і навіть залишає на тілі шрами.

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Туристи бояться купатися

Хорватія протягом багатьох років є одним із найпопулярніших напрямків для європейських туристів. Але цього сезону на узбережжі не так комфортно, як раніше.

Плани багатьох мандрівників зруйнували неприємні обставини: у воді на туристів чатують медузи, контакт з якими може бути дуже небезпечним. Тому деякі відпочивальники просто відмовляються купатися, щоб не псувати собі решту відпустки.

"‎Сяюча медуза" – pelagia noctiluca – спершу з'явилася біля хорватського острова Іж поблизу Задара. Це унікальна морська істота, яка може світитися в темряві. Від цього, власне, і походить її назва.

Медузи тероризують Адріатику

Небезпечних медуз помітили також і біля пляжів на адріатичному острові Млет. Лікарі попереджають, що контакт з цими істотами є дуже небажаним. Адже вони отруйні: моментально з'являться рани та сильний біль. Запалення буде довго гоїтися, а може навіть залишитися шрам.

Бухта навколо острова вже два дні заповнена ними, вони поранили багатьох людей, у тому числі дітей. Всі бояться купатися,

– розповіла жінка, яка відпочиває на острові Іж.

Медузи також жалили відпочивальників і в інших регіонах Хорватії. Опіки від цих істот отримали в Дікло і в Задарі. Щойно серед туристів поширилася інформація про те, що у воді є "‎сяючі медузи", узбережжя моментально спорожніло. А у липні ці ж медузи не давали спокою відпочивальникам поблизу Дубровника.

Це вже не перший випадок, коли спокій туристів на Адріатичному та Середземному морях порушують медузи. Подібне вже було у 80-х роках.

Експерти застерігають, що не варто чіпати як живих, так і мертвих медуз. Їхня отрута може викликати сильну алергічну реакцію організму. "‎Хоч це і виглядає красиво, але зустріч зі щупальцями цієї медузи досить болісна", – запевняють вони.

Спеціалісти вважають, що цього року проблема з медузами посилилася через те, що спершу було багато дощів, а потім раптово потеплішало, тому умови сприяють розмноженню медуз.