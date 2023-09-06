Туристов на популярном курорте Бенидорм в Аликанте кусают рыбы. Проблема достаточно серьезная, ведь они могут ранить до крови. Поэтому за помощью к медикам регулярно обращаются пострадавшие.

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Что за опасная рыба?

Эти рыбы огрызают раны и родинки, оставляют следы зубов на руках, ногах и спине. За последние дни на известном пляже Поньенте произошло несколько нападений. Туристы жалуются, что эти рыбы "кусаются, как какие-то пираньи".

Но такие хлопоты доставляют совсем не пираньи. Эта кусачая рыба называется чернохвостая облада. Это вид окунеобразных, чаще встречающихся у острова Табарка близ Аликанте. Часто их подкармливают туристы в порту. Но в этом году облада стала гораздо ближе подплывать к береговой линии.

У этой рыбы на хвосте есть черное пятно. А длина ее тела составляет около 30 сантиметров.

Чернохвостая облада / Фото из Википедии

Почему рыбы нападают

Эксперты объяснили, что жара повлияла на температуру моря. В Аликанте она значительно выше нормы и достигает 29 – 30 градусов. Поэтому у рыб усилился метаболизм и они требуют гораздо больше пищи.

Чернохвостые облады привыкли к кормлению. Поэтому они не боятся людей. И когда наблюдается большая плотность популяции, чувствуют запах плоти и могут укусить за ранки.

В Институте прибрежной экологии предупреждали о таком явлении еще с 2017 года, когда первые пострадавшие от укусов стали обращаться за помощью в службу спасения Аликанте.

А на побережье Хорватии другая проблема – ядовитые медузы, жалящие туристов. Некоторые отдыхающие даже боятся купаться из-за них. Эти "сияющие медузы" невероятно красивы, но довольно опасны для людей. Ведь они не только больно жалят, но даже оставляют шрамы на теле.