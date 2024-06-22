Небезпека для туристів: відразу 48 топових пляжів Іспанії отримали "чорні прапори"

Іспанія дуже активно протестує проти туристів. Однак вони й справді можуть перехотіти туди їхати. І причина не у невдоволенні місцевих, а через те, що майже 50 найпопулярніших пляжів країни отримали "чорні прапорці".

Упродовж багатьох років Іспанія залишається однією з найпопулярніших країн для туристів. Щороку країну відвідують мільйони людей з різних куточків світу. Їх стало так багато, що місцеві мешканці почали виходити на масштабні протести.

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Зрештою, розвиток туристичної сфери на території країни таки трішки "просів". Станом на червень країну відвідало менше мандрівників, аніж торік у цей період. Однак навіть від тих людей, які все-таки приїхали, намагаються відгородитися ланцюгами.

Іспанські пляжі отримали "чорний прапор"

Екологи з організації Ecologis in Action дослідили 8 тисяч кілометрів берегової лінії Іспанії. Результати – вкрай невтішні. Відразу 48 пляжів отримали "чорні прапори". На жаль, подекуди причиною такого рішення стала власне кількість туристів. Через наплив людей санітарні системи деяких пляжів не можуть впоратися. Як результат – у море потрапляють стічні води.



Іспанські пляжі – гордість країни / Unsplash

Окрім того, "чорні прапори" видають через світлове та шумове забруднення. Також причиною може стати надмірна забудова пляжу, а також – навколишньої території.

Загалом екологи розкритикували пляжі у Барселоні, Валенсії, Кадісі, Гранаді, Коста-дель-Соль, Малазі, Канарських островах, поблизу Аліканте та інші.