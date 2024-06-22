На протяжении многих лет Испания остается одной из самых популярных стран для туристов. Ежегодно страну посещают миллионы людей из разных уголков мира. Их стало так много, что местные жители начали выходить на масштабные протесты.

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В конце концов, развитие туристической сферы на территории страны таки немного "просело". По состоянию на июнь страну посетило меньше путешественников, чем в прошлом году в этот период. Однако даже от тех людей, которые все-таки приехали, пытаются отгородиться цепями.

Испанские пляжи получили "черный флаг"

Экологи из организации Ecologis in Action исследовали 8 тысяч километров береговой линии Испании. Результаты – крайне неутешительны. Сразу 48 пляжей получили "черные флаги". К сожалению, иногда причиной такого решения стало собственно количество туристов. Из-за наплыва людей санитарные системы некоторых пляжей не могут справиться. Как результат – в море попадают сточные воды.



Испанские пляжи – гордость страны / Unsplash

Кроме того, "черные флаги" выдают из-за светового и шумового загрязнения. Также причиной может стать чрезмерная застройка пляжа, а также – окружающей территории.

В общем экологи раскритиковали пляжи в Барселоне, Валенсии, Кадисе, Гранаде, Коста-дель-Соль, Малаге, Канарских островах, вблизи Аликанте и другие.