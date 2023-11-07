Через надмірний вплив туристів: популярне іспанське місто заборонить будувати нові готелі

Іспанське місто Сан-Себастьян планує заборонити створювати нові місця для розміщення туристів. Таким чином влада вирішила боротися з овертуризмом у популярній локації, яка зберегла баскську культуру.

Історичне місто готове відмовитись від нових готелів та осель Airbnb задля більш стійкого підходу до туризму. Сан-Себастьян може почати жити за новими правилами вже з наступного року.

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Сан-Себастьян хоче збавити туристичний ажіотаж

Туристи стікаються до Сан-Себастьяна через тривалий вплив стародавньої баскської культури, яка робить місто магнетичним. Локальна архітектура просто не може залишити мандрівників байдужими. Також це місто у Країні Басків славиться своїми тапас – закусками до пива та вина. Останнім часом туристи почали частіше обирати Сан-Себастьян, а не Барселону. Це створює велике навантаження на історичне місто.

Коментуючи рішення заборонити відкривати нові готелі для туристів, мер Сан-Себастьяна Енеко Гойя сказав, що обмеження стосуватиметься не всієї території міста. Будуть визначені особливі райони, у яких вже є достатньо туристичного житла. Саме там заборонять будувати та відкривати нові місця для відпочинку. Це буде в центральній частині Сан-Себастьяна.

Пропозицій туристичного житла є достатньо. Настав час обмежити відкриття нових місць розміщення,

– сказав мер.

Це обмеження жодним чином не вплине на готелі, які вже працюють у місті. Але зменшення конкуренції, ймовірно, призведе до підвищення цін на номери в центрі. Це вигідно для тих готелів, які вже працюють давно, адже нових місць розміщення для туристів поки не буде. Мандрівникам доведеться зупинятися у тих готелях, які відкриті раніше.

Країна Басків приваблює туристів архітектурою / Фото Pixabay

Туристи – це не тільки гроші для міста

Влада Сан-Себастьяна вирішила піти на цей крок, щоб дещо знизити потік туристів. Зараз тут досить високе співвідношення кількості іноземців до жителів міста: приблизно 10 туристів на 100 місцевих жителів. Нестримний туристичний потік негативно впливає на якість місцевої кухні та автентичність культури.

У Сан-Себастьяні навіть почали з'являтися антитуристичні графіті від місцевих жителів. Вони містили фразу "‎повертайтеся додому" на пам'ятках і мостах у різних районах міста. Ініціатива щодо зменшення кількості туристичного житла має покращити життя місцевих.

Сан-Себастьян – не перше європейське місто, яке відмовляється від нових готелів заради того, щоб побороти овертуризм. Вперше в Іспанії нові оселі Airbnb заборонили в місті Пальма-де-Майорка ще у 2018 році.

У італійській Флоренції також обмежили короткострокову оренду квартир в історичному центрі міста. Так влада намагається боротися з перетворенням серця Тоскани на величезну "‎готельну зону".